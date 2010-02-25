Янукович витратив на вибори більше, ніж Тимошенко

Віктор ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом на посаду Президента України, витратив на проведення виборів 322 млн. 545,8 тис. грн.

Такі дані наводяться в звіті про формування виборчого фонду В.ЯНУКОВИЧА в газеті «Урядовий кур`єр» (№36 від 25 лютого ц.р.).

Відповідно звіту, вся сума виборчого фонду була сформована за рахунок коштів Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до звіту,кандидат на посаду Президента України Юлія ТИМОШЕНКО витратила на проведення виборів 289 млн. 930 тис. 114,64. грн.