Луценко про Ющенка, Черновецького, плювок у душу та зруйнований пам'ятник

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО розцінює призначення екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ мера Київа Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду члена Вищої ради юстиці не інакше як "плювок в душі киян", які підтримали колишнього главу держави на Майдані.

Про це ідеться у заяві Ю.ЛУЦЕНКА, переданій агентству УНІАН прес-службою "Народної самооборони".

«Призначення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції є цинічним плювком Віктора ЮЩЕНКА, Президента, що йде з посади, в душі сотень тисяч киян, які підтримали його на «помаранчевому» Майдані 5 років тому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав: «Мені здається, що руйнація пам`ятника засновникам Києва сталася не лише внаслідок «природних явищ», які послужили причиною деформацій, а й тому що навіть засновники граду Київ розбіглися, налякані діями ЮЩЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША.