Тарасюк про Європарламент, Януковича, Бандеру і шлях балканських країн

Резолюція Європейського парламенту має для України дуже позитивне значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат з фракції НУ-НС, колишній міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що «це свого роду меседж з боку ЄС новообраному Президенту України, і все буде залежати від того, як цей меседж буде сприйнятий».

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що цією резолюцією «Україні дається сигнал, що вона може подати заявку на членство в ЄС». «Це вперше», - наголосив він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, також у резолюції Європарламент рекомендував Єврокомісії розпочати переговори з Україною щодо започаткування так званої «дорожньої карти» про безвізовий режим між ЄС і Україною.

«Це важливо, бо це започаткує той процес, який пройшли вже балканські країни, і щодо яких вже починають скасовувати візи», - зазначив він.

За словами колишнього міністра закордонних справ, важливим є й те, що ЄС погодився розширити коло українських громадян, на яких поширюватиметься спрощений порядок видачі віз, в тому числі й безкоштовних – для представників неурядових організацій, релігійних громад.

Крім того, Б.ТАРАСЮК наголосив, що важливими в резолюції є також посилання на співробітництво в галузі енергетичної безпеки, модернізації української газотранспортної системи.

«ЄС підтвердив свою готовність виділити кошти на ці цілі», - зазначив він.

Водночас Б.ТАРАСЮК не вважає «логічним включенням в таку концептуальну резолюцію речей, які є суто внутрішніми українськими справами».

«Я не можу пригадати випадок, коли б ЄС ухвалював рішення щодо нагородження тим чи іншим главою держави своїх громадян», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

Відповідаючи на запитання, чи стане це підставою для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити указ попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степані Бандери звання Герой України, Б.ТАРАСЮК зазначив: «Якщо він відмінить, то ще раз доведе свою антиукраїнськість і додасть до списку антидержавних справ».