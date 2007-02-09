Черновецький назвав двох найбільших злодіїв серед політиків

Мер Києва Леонід Черновецький заперечує причетність свого сина Степана Черновецького до афери "Еліта-Центр". Про це він заявив журналістам. Коментуючи фотографію, на якій зображені С.Черновецький, Л.Черновецький і керівник компанії "Еліта-Центр" Олександр Волконський, мер Києва сказав: "Суть роботи мого сина і моєї - я зустрічаюся за день з сотнями державних злочинців різного калібру. І це доля будь-якого банкіра, як раніше, так і сьогодні. Я знав і Павла Лазаренка, і Юлію Тимошенко, і особисто з ними розмовляв. Це злодії найбільшого класу".

Відповідаючи на питання, що це за фотографія, і чому його син сфотографований з одним із злочинців, Л.Черновецький відповів: "З О.Волконським сфотографована вся Верховна Рада". При цьому Л.Черновецький не дав відповідь на запитання, чи допитували його сина у справі про аферу.

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи заявляли про можливу причетність С.Черновецького до цієї афери, для чого його запрошували на розмову. Проте навіщо, вони не пояснювали, оскільки "ситуація знаходиться за межею таємниці слідства".

РБК-Україна