Охорону Укрспецекспорту посилили внутрішніми військами та собаками

Починаючи з сьогоднішнього дня Внутрішні війська МВС України посилили охорону периметру адміністративної будівлі Державної компанії "Укрспецекспорт".

Відповідне повідомлення про це розміщено на офіційному сайті ВВ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України з 2 березня 2010 року посилили охорону громадського порядку навколо адміністративної будівлі державної компанії "Укрспецекспорт".

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, таке рішення було прийнято Радою національної безпеки та оборони України за поданням керівництва держави і продиктовано можливістю виникнення "незаконних дій відносно цієї структури".

Також джерела зазначають, що охорону зазначеного об’єкту в цілодобовому режимі здійснюватимуть бійці ВВ із службовими собаками.