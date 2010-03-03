Заступник генпрокурора хоче, як хохол, спочатку помацати

17:21, 03 березня 2010
Політика
3616 0

Щоткіну передали резонансні справи

Віталій Щоткін
Заступник генерального прокурора України, начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Віталій ЩОТКІН не має наміру змінювати склад слідчих груп, які розслідують справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і справу про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

В.ЩОТКІН підтвердив, що резонансні справи про отруєння В.ЮЩЕНКА та про вбивство Г.Гонгадзе передані в його управління для подальшого розслідування.

«В складі слідчих груп змін не буде. Оскільки я сам не читав ці справи і, як кажуть, хохол спочатку помацає, а потім висловлює свою точку зору. А що є дійсно рішення генерального (прокурора України – УНІАН) передати мені ці справи – це дійсно так», - сказав В.ЩОТКІН.

Відповідаючи на питання, з яких причин резонансні справи передані до Головного слідчого управління Генпрокуратури, В.ЩОТКІН сказав: «Не знаю, накази начальства не обговорюються».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, газета "Сегодня" з посиланням на власні джерела написала, що генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 1 березня прийняв рішення забрати найбільш резонансні справи в заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ, що займався ними, і передати в Головне слідче управління, яке курирує інший заступник генпрокурора — В.ЩОТКІН.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter