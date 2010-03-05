Голова судової палати Молдови назвав журналістів «скаженими собаками»

Парламент Молдови в четвер, 4 березня, відправив у відставку голову Вищої судової палати (ВСП) республіки Іона МУРУЯНУ.

Як передає Лента.ру, однією з основних причин прийняття рішення про зняття І.МУРУЯНУ з посади став конфлікт голови ВСП з журналістами республіки. Нещодавно голова ВСП виступив із заявою про те, що журналісти "іноді перетворюються на скажених собак, небезпечних для суспільства". З такою реплікою І.МУРУЯНУ звернувся до своїх колег-суддів на зборах близько двох тижнів тому.

Голова ВСП назвав представників ЗМІ "скаженими собаками" за те, що вони піддали критиці роботу судів Молдови. На думку І.МУРУЯНУ, молдавська преса "дуже багато пише про програні справи в Європейському суді з прав людини, звалюючи провину на суддів".

Представники ЗМІ республіки, в свою чергу, різко відреагували на заяву І.МУРУЯНУ і зажадали його відставки. Незабаром голова ВСП приніс вибачення за свої слова, проте це не змінило настрій журналістів, які добивалися зняття І.МУРУЯНУ зі своєї посади.

В результаті за вирішення цього питання взявся парламент країни. Правлячий Альянс за європейську інтеграцію, що має більшість у парламенті, проголосував за відставку І.МУРУЯНУ. Всього на користь цього рішення свої голоси віддали 52 із 101 депутата (представники Партії комуністів відмовилися брати участь у голосуванні і залишили зал засідань).

Так чи інакше, за І.МУРУЯНУ збережеться посада судді. Остаточне рішення про звільнення голови ВСП тепер належить прийняти Конституційному суду республіки, оскільки парламент відправив І.МУРУЯНУ у відставку лише технічно.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого ц.р. харківські телевізійники зажадали від лідера Партії регіонів, а нині Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА реакції на заяви мера Харкова, регіонала Михайла ДОБКІНА, котрий назвав журналістку “ручною собачкою”.

Виступити з таким зверненням їх змусив інцидент, який стався на прес-конференції М.ДОБКІНА 3 лютого. Журналіст АТН Катерина МОРОЗОВА поставила меру запитання, як він оцінює якість прибирання харківських доріг від снігу і льоду і чи знайшли винних, які несвоєчасно зняли агітацію В.ЯНУКОВИЧА в першому турі виборів.

У відповідь М.ДОБКІН заявив: «Я розмовлятиму з вами, коли ви наберетеся мужності, встанете з колін, по-перше, мені незручно з вами в такій позі розмовляти... Наберіться мужності, станьте журналістом, а не ручною собачкою в руках господарів».

У телекомпанії називають таку реакцію М.ДОБКІНА «безпрецедентною образою» і зазначають, що харківські журналісти зазвичай натрапляють у кращому разі на ігнорування питань, у гіршому - на образи, а іноді й погрози в свою адресу.

Проте ніякої реакції з боку В.ЯНУКОВИЧА чи Партії регіонів досі не було.