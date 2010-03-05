Янукович - Путіну: ми незабаром наведемо порядок

Президент України Віктор Янукович поскаржився прем`єр-міністрові РФ Володимиру Путіну на те, що на Україні багато політиканів.

"Російський народ ще до кінця не зрозумів ціну тієї стабільності, яка є в Росії. Паліїв і політиканів вистачає скрізь, у тому числі і в Росії. Але якщо вам трішки додати цих політиканів з України, ви б зрозуміли, що таке політиканство", - наводить слова Януковича РІА "Новости".

"Пришліть нам краще сала", - з посмішкою відповів на це Путін.

Водночас В.Янукович висловив упевненість в тому, що найближчим часом його країні вдасться вирішити цю проблему.

"Ми пройшли ще цей шлях не до кінця, у нас ще є політичні пристрасті в Україні... Ми незабаром наведемо порядок і в прямому, і у переносному розумінні", - сказав він.