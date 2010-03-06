Єдиний Центр: НУ-НС зобов'язана ввійти в коаліцію з Партією регіонів

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ (фракція НУ-НС) заявляє, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” ризикує поступитися гуманітарним блоком уряду на користь комуністів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Фракція НУ-НС і далі, «умиваючи руки» у справі формування парламентської коаліції, ризикує втратити вплив на визначення гуманітарної політики нового Кабінету Міністрів», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи перебіг переговорів між партійними групами фракції щодо можливого формату майбутньої більшості у Верховній Раді.

«Наразі дилема, що стоїть перед фракцією, загалом така: або НУ-НС входить до нового уряду, втримуючи контроль над розглядом мовних, освітніх, культурних питань, або зберігає «електоральне обличчя», віддаючи гуманітарний блок ідеологічним опонентам», – зауважила депутат.

За її словами, наслідки такого вибору для найбільш принципових досягнень національно-демократичного табору у гуманітарній сфері неважко спрогнозувати. «Так було вже у 2006 році. Тоді «Наша Україна» замість поділу повноважень в економічній і гуманітарній сферах із Партією регіонів грюкнула дверима й отримала Дмитра ТАБАЧНИКА (представника ПР) на посаді віце-прем’єра з гуманітарних питань», – нагадала заступник голови “Єдиного Центру”.

Водночас, на її думку, сьогоднішні ризики згортання здобутків у сфері гуманітарної політики значно більші, ніж чотири роки тому. «Тоді на профільні міністерства в уряді не претендували представники КПУ, яких нині ПР замість «Нашої України» запрошує до співпраці. Цікаво, в якого Сірка колеги позичатимуть очі, пояснюючи власні дії, чи то пак – бездіяльність? І кому з їх нащадків потрібна буде їх «незаплямована репутація» замість гуманітарної безпеки?» – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.