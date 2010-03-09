Янукович вже зранку встиг поспілкуватися з людьми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії покладання квітів взяли участь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, народні депутати, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН та інші співробітники адміністрації, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, начальник Генерального штабу Збройних сил України Іван СВИДА.

На площі перед пам’ятником зібралось близько 2 тис. осіб, які тримали в руках державні прапори та плакати з написами “Слава Великому Кобзарю!”, “Янукович об’єднає Україну”, “Пам’ять Шевченка живе у віках”.

Після церемонії покладання Президент поспілкувався з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ також планує відвідати місто Канів, де ознайомиться з ходом реконструкції літературно-меморіального музею Т.Шевченка, побуває на могилі Великого Кобзаря, а також зустрінеться із цьогорічними лауреатами Шевченківської премії.