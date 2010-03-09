ПР перетягнула на свій бік вже дві фракції

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту сьогодні готовий винести на розгляд народних депутатів у другому читанні зміни до Регламенту, якими окремим народним депутатам надається право входити до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради повідомив голова регламентного комітету ВР, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що сьогодні відбулося засідання регламентного комітету, і на 12.00 будуть готові порівняльні таблиці до даного законопроекту.

«Якщо буде прийняте рішення Погоджувальною радою, то комітет буде готовий представити цей законопроект для розгляду вже сьогодні», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, в Україні треба якнайшвидше сформувати коаліцію та новий склад уряду.

У свою чергу, лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ зазначив, що якщо законопроект підготовлений у законний спосіб, то його фракція не матиме заперечень щодо розгляду цього документу.

Про необхідність розгляду змін до Регламенту ВР та якнайшвидше формування коаліції заявив також лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня парламент 229 голосами ухвалив в першому читанні законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з окремих депутатів.

Верховна Рада також проголосувала за направлення законопроекту на підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - йдеться в законопроекті.