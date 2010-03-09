Верховна Рада дала зелене світло коаліції «тушками»

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 235 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом 1 місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.

До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію особистими підписами народних депутатів, і такий список є невід’ємною складовою коаліційної угоди.

Також передбачено, що коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні парламенту на підставі поданих до апарату ВР документів.

Повідомлення про формування коаліції, коаліційна угода та персональний склад коаліції не пізніше як через 4 дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її формування публікується у газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня парламент 229 голосами прийняв у першому читанні законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з окремих депутатів.

Верховна Рада також проголосувала за направлення законопроекту на підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій і на принципах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, куди входять більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - сказано в законопроекті.