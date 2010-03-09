У Тимошенко вже бачать, як Янукович постане перед важким вибором

Народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція БЮТ) прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції.

«Президент України не заветує даний закон», - зауважив В.ФІЛЕНКО.

Водночас він зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ «буде стояти перед тяжким вибором – підписувати цей закон, чи не підписувати, порушувати Конституцію чи ні».

За словами В.ФІЛЕНКА, спочатку планувалося входження до коаліції з Партією регіонів фракції НУ-НС, але НУ-НС наполягала, щоб на посаду прем’єр-міністра було призначено її кандидатуру. «Ясна річ, що Партія регіонів, поморочивши їм голову, на це не пішла», - вважає депутат.

Він зауважив, що після ухвалення змін до Регламенту ВР до складу коаліції увійдуть фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також депутати з інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.