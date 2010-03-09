Янукович запропонував Яценюку «високу посаду»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з народним депутатом, екс-кандидатом у президенти Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

«Насамперед я вдячний Арсенію Петровичу за те, що він, незважаючи на те, що був моїм опонентом на президентських виборах, зумів піднятися над процесом і розуміє: сьогодні нема нічого важливішого, ніж консолідація сил – і влади, і опозиції – для спільної боротьби з кризою», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я завжди подаю руку назустріч тому, хто державні інтереси ставить вище за особисті. Я запропонував Арсенію ЯЦЕНЮКУ високу посаду в майбутньому уряді, який ми, сподіваюся, створимо вже найближчими днями. Але Арсеній Петрович відмовився і висловив переконання, що йому належить перейти в опозицію, – сказав Президент. – Я надіюся, що це буде конструктивна опозиція, яка не руйнуватиме країну.

«З листа Арсенія ЯЦЕНЮКА я зрозумів, що він не хотів би чекати 18 місяців до чергових парламентських виборів і надає перевагу варіанту дострокових виборів. Але я не можу піти на такий крок. Тому що переді мною стоїть величезної ваги завдання – швидко й ефективно подолати кризу в державі і поліпшити життя людей. А для цього треба всім гілкам влади діяти спільно, системно і блискавично. Лише так можна досягти мети – зупинити економічне падіння і почати відновлювати зростання. Що забезпечить створення нових робочих місць, гідних зарплат і пенсій. Дострокові вибори – це велика втрата часу і ресурсів держави. Країна не може дозволити собі зараз такого марнотратства», – сказав Президент, коментуючи зустріч з А.ЯЦЕНЮКОМ, якого запросив сьогодні для обговорення тих думок, які А.ЯЦЕНЮК у відкритому листі до В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня А.ЯЦЕНЮК направив В.ЯНУКОВИЧУ відкритого листа, в якому запропонував створити тимчасову коаліцію до проведення дострокових парламентських виборів.