Засідання ВР закрито: депутати не спромоглися на жодне рішення
18:11, 09 березня 2010Політика
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БЮТ та НУ-НС практично не голосували
Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, під час вечірнього пленарного засідання ВР розглянула 6 проектів законів, однак по жодному з них депутати не змогли набрати необхідної кількості голосів для ухвалення.
Не голосували за ухвалення більшості документів депутати від БЮТ та НУ-НС.
Наступне пленарне засідання розпочнеться завтра о 10.00.
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