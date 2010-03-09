Засідання ВР закрито: депутати не спромоглися на жодне рішення

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, під час вечірнього пленарного засідання ВР розглянула 6 проектів законів, однак по жодному з них депутати не змогли набрати необхідної кількості голосів для ухвалення.

Не голосували за ухвалення більшості документів депутати від БЮТ та НУ-НС.

Наступне пленарне засідання розпочнеться завтра о 10.00.