Засідання ВР закрито: депутати не спромоглися на жодне рішення

18:11, 09 березня 2010
Політика
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БЮТ та НУ-НС практично не голосували

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, під час вечірнього пленарного засідання ВР розглянула 6 проектів законів, однак по жодному з них депутати не змогли набрати необхідної кількості голосів для ухвалення.

Не голосували за ухвалення більшості документів депутати від БЮТ та НУ-НС.

Наступне пленарне засідання розпочнеться завтра о 10.00.

 

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