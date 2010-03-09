У Тимошенко радять не дуже тішитися заяві Януковича щодо державної мови

Позиція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно мовного питання є плутаною та непослідовною і залежить від аудиторії, перед якою він виступає, чи то в Москві, чи то в Каневі.

Про це заявив радник лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«З одного боку, заява ЯНУКОВИЧА про те, що єдиною державною мовою буде українська не може не тішити, і її припустимо вважати перемогою опозиції, яка дуже рішуче встала на захист української», - сказав він.

«З іншого, де-факто російська вже стала державною, і навіть не другою, бо ЯНУКОВИЧЕМ сформовано практично російськомовну адміністрацію, а на посаду глави уряду пхається, в антиконституційний, як відомо, спосіб, людина, яка взагалі не володіє українською», - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

«Очевидно, що ЯНУКОВИЧ не може змінити Конституцію й запровадити російську як де-юре державну. Тому його стратегія полягатиме в тому, аби просто ігнорувати чинне мовне законодавство та поступово звести нанівець державний статус української», - сказав він.

Для прикладу радник Ю.ТИМОШЕНКО навів той факт, що одна масова газета, яка належить компанії, власником якої є «регіонал» та яка стоїть на тотожних партійним ідеологічних принципах, з обранням В.ЯНУКОВИЧА почала ігнорувати вимоги закону про обов’язковість української мови для реклами.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що «лише завдяки рекламі українська зберігає присутність в друкованих ЗМІ. Згідно щойно завершеного мною Мовного балансу за 2008-2009 роки, побудованого на статистичних даних про вживання мов у різних сферах, річний наклад всіх українських журналів на 83% є російськомовним, газет – на 67%. Лише 29% річного накладу газет виходить українською, а журналів – взагалі 13».

«В Україні склалася ситуація, коли українська мова має дещо вищий, ніж російська, статус, але в більшості публічних сфер з великою перевагою домінує російська. Сенс державного статусу української полягає в тому, щоб не принизити носіїв російської, а в тому, щоб розширити сферу вжитку української до рівня як мінімум не нижчого за російську», - резюмував О.МЕДВЕДЄВ.