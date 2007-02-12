Порошенко переконаний, що Тимошенко невдало пожартувала

Народний депутат Петро ПОРОШЕНКО назвав «невдалим жартом» слова лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що заборона на його в`їзд на територію Росії пов`язана з бізнес-інтересами в кондитерській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, П.ПОРОШЕНКО сказав журналістам: «Було б дуже дивно думати про те, що російські кондитерські компанії керують ПУТІНИМ, Державною Думою і Федеральною службою безпеки Росії. Що ж до ТИМОШЕНКО - я сприймаю її (слова) як жарт».

П.ПОРОШЕНКО зазначив при цьому, що ця заява Ю.ТИМОШЕНКО ще раз продемонструвала прагнення БЮТ до співпраці з «Нашою Україною».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що заборона на в`їзд народному депутатові П.ПОРОШЕНКУ до Росії пов`язана не з політикою, а з його бізнесом. Сьогодні, 12 лютого, на прес-конференції вона сказала: “Що стосується ПОРОШЕНКА, то це більше карамелевий бізнес, ніж політика”.