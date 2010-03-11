Азаров: країна розграбована, казна порожня

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Микола АЗАРОВ піддав гострій критиці роботу уряду, очолюваного прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він заявив, що «країна розграбована, казна держави порожня, економічний спад продовжується, державний борг збільшився в три рази».

Він нагадав, що бюджет на 2010 рік на сьогодні відсутній. «Тому нам доведеться відновлювати Україну, кожну галузь, кожен регіон і систему управління в цілому», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він запевнив, що буде докладено «максимум зусиль, щоб Україна стала державою з безумовним верховенством законів, без корупції і диктату політичної доцільності, державою з найбільш сприятливим інвестиційним кліматом для громадян і бізнесу, державою, що забезпечує права і свободи громадян в Україні та за її межами, державою, де не буде різкого майнового контрасту, а середній клас буде складати більше половини населення».

М.АЗАРОВ наголосив, що ВВП повинен бути на рівні «як мінімум країн – нових членів ЄС».

Він наголосив, що мають бути доступна медицина «від Києва до кожного села». Він наголосив, що має бути сфера послуг, яка відповідає європейським стандартам. М.АЗАРОВ підкреслив, що «у нас є програма виходу країни з кризи». За його словами, «в нас є команда, яка може її успішно реалізувати».

М.АЗАРОВ підкреслив, що в основу роботи уряду буде покладена програма Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.