Азаров думає, що Україна з такою командою отримала унікальний шанс

Міністерство юстиції стане базовим відомством, на яке будуть покладені повноваження здійснювати юридичний супровід реформ в державі.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході офіційного представлення колективу Міністерства юстиції новопризначеного міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що країну очікують системні та якісні реформи в судовій, соціальній, податковій та економічній сферах. Якість таких реформ, за словами прем‘єра, в значній мірі залежатиме від кваліфікованого юридичного супроводу, який здійснюватиме головне юридичне відомство країни.

М.АЗАРОВ наголосив, що законодавча робота, спрямована на реалізацію указаних реформ, має отримати новий якісний розвиток.

«У державі повинні створюватися такі закони, щодо яких буде виключена можливість двозначного чи тризначного трактування норм», - заявив прем‘єр-міністр.

М.АЗАРОВ також наголосив на унікальних можливостях, які постають перед новопризначеним урядом.

«До влади прийшла команда, в якій Президент, прем‘єр-міністр та парламентська коаліція є однодумцями. Тому замість політичної боротьби та конкуренції ми запропонуємо країні стабільність та розвиток. Такий шанс випадає країні чи не вперше за останнє десятиліття», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, 11 березня 2010 року Верховна Рада України прийняла Постанову "Про формування складу Кабінету Міністрів України". Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України та статті 9 Закону "Про Кабінет Міністрів України" Верховна Рада України призначила О.ЛАВРИНОВИЧА на посаду міністра юстиції України.