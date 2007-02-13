Президент Європарламенту вважає, що ЄС треба реформувати

Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ

Президент Європейського парламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ переконаний, що головним завданням ЄС є служіння інтересам європейців.

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі в інаугураційній промові на сесії Європарламенту з нагоди початку виконання повноважень Президента.

“Ми повинні відповідати на термінові запити наших громадян”, - заявив Х.-Г.ПОТТЕРІНГ.

“Нам потрібна Європа, яка вірить в себе і бере сили в своїх цінностях”, - додав він.

У зв’язку з цим Президент Європарламенту закликав журналістів подавати збалансовану та правдиву інформацію про діяльність європейських інституцій. Крім того, він звернувся з пропозицією до національних телеканалів організувати постійні ток-шоу щодо європейських проблем, на які запрошувати європейських функціонерів та депутатів Європарламенту.

Він також висловився за створення спеціального музею Європи.

“Це не повинен бути музей динозаврів. Він має розповідати про те, як об’єднувалася Європа і з якою метою”, - наголосив Х.-Г.ПОТТЕРІНГ.

Водночас, за словами Президента Європарламенту, сама Європа для кращого задоволення потреб своїх громадян потребує реформування.

Перш за все, за його словами, йдеться про необхідність вирішити подальшу долю конституційної угоди.

“Я не розумію тих, хто критикує Брюссель за різні недоліки і при цьому відкидає конституційну угоду, яка спрямована на подолання цих недоліків”, - заявив Президент Європарламенту.

Він нагадав, що Європарламент був і залишається постійним прихильником ратифікації конституційної угоди, а також подякував канцлеру головуючої в ЄС Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ за намір відновити переговорний процес щодо ратифікації конституційної угоди в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Х.-Г.ПОТТЕРІНГ був обраний Президентом Європарламенту на початку січня 2007 року. Він очолюватиме Європарламент до нових виборів до парламенту в 2009 році.

За традицією, протягом 5-річного терміну діяльності Європарламенту, його очолюють 2 президенти – кожен по 2,5 року. Попередником Х.-Г.ПОТТЕРІНГА був Хосе БОРРЕЛЬ.