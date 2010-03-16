Кириленко погнав «антиТабачну» хвилю

Реагуючи на звернення В’ячеслава Кириленка до обласних рад з приводу захисту освіти від Табачника, член партії «За Україну!», депутат Волинської обласної ради Ігор Гузь офіційно звернувся з пропозицією внесення питання «Про звернення обласної ради до Президента України Віктора Януковича, Голови Верховної Ради України Володимира Литвина, Прем’єр-міністра України Миколи Азарова щодо призначення Міністром освіти і науки України Дмитра Табачника» на позачергову сесію Волинської облради, що має відбутись 23 березня цього року.

«Справою честі кожного свідомого українця має стати захист освітянської галузі від спроб узурпувати її українофобами та україноненависниками, яскравим представником яких є Дмитро Табачник», - цитує Ігоря Гузя сайт партії "За Україну!".

Нагадаємо, що голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко 12 березня 2010 року зареєстрував у Верховній Раді України проект постанови про звільнення міністра освіти Дмитра Табачника.