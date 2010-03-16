Фельдман просить у Азарова гроші на метро

Народний депутат України, уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням врахувати фінансово-економічні потреби Харкова при формуванні державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що 17 лютого на засіданні уряду було ухвалено рішення про фінансування будівництва і розвитку в 2010 р. метрополітенів у Києві і Дніпропетровську, яким передбачено виділити 200 млн. грн. на будівництво метро в Києві та 61 млн. грн. - у Дніпропетровську. Разом з тим, за його словами, відповідно до державної програми будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки потреби «Харківського метрополітену» в 2010 р. становлять 62,55 млн. грн., при наявній заборгованості за попередні періоди в 89,7 млн. грн., і на сьогоднішній день питання про виділення зазначених коштів Харкову не вирішене.

«Враховуючи необхідність подальшої підготовки Харкова до проведення матчів фінальної частини Євро-2012, прошу сприяти у виділенні коштів харківському метрополітену в обсягах, які передбачені фактичними потребами і державними зобов`язаннями», – говориться у зверненні О.ФЕЛЬДМАНА до прем`єр-міністра України.