Грищенко полетів до Москви

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, програмою перебування глави зовнішньополітичного відомства України заплановані його зустрічі з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ, керівниками законодавчих та виконавчих структур Російської Федерації.

К.ГРИЩЕНКО має намір узгодити з російською стороною терміни візиту міністра закордонних справ РФ С.ЛАВРОВА до Києва, а також обговорити часові рамки й проблематику офіційного візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЄДЄВА в Україну.

У рамках візиту планується підписання Плану взаємодії зовнішньополітичних відомств України та РФ на 2010 рік.