Янукович пояснив, чому ветував закон про держзакупівлі

19:50, 16 березня 2010
Політика
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Коментар телеканалові «1+1».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про державні закупівлі, щоб уникнути корупції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ексклюзивному коментарі телеканалу «1+1».

«Я заветував закон про державні закупівлі. У тому вигляді, в якому він був проголосований, закон містить певні лазівки для корупційних дій. А цього допустити не можна. Я повернув закон в парламент з суттєвими поправками, які забезпечать прозорість у прийнятті рішень у процесі державних закупівель», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». За закон проголосували 245 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час розгляду проекту закону народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО звинуватив депутатів у закладених до закону про державні закупівлі корупційних схемах. О.ЛЯШКО заявив, що у цьому законопроекті є «корупційні тіньові схеми».

Даним законом передбачено встановлення правових і економічних принципів процедури державних закупівель.

Категорично проти ухвалення даного закону виступив народний депутат від Партії регіонів Валентин ЛАНДИК. Він відзначив, що цей закон спрямовано на підтримку імпортерів, а не на вітчизняних виробників.

Водночас, у ході представлення законопроекту народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Сергій ОСИКА зазначив, що в Україні вже два роки немає закону, який регулював би питання закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. За його словами, постанову уряду із цього приводу, по суті, скасовано Конституційним Судом України. Депутат відзначив, що в країні «існує зараз повне беззаконня і хаос у частині закупівель, а йдеться про кошти державного бюджету».

Сьогодні заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила журналістам, що В.ЯНУКОВИЧ наклав вето на закон про державні закупівлі.

 

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