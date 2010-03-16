Катеринчук пропонує почекати Яценюка і Кириленка

Голова Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК заявляє про окрему думку у питанні формування опозиційного уряду від опозиційного об’єднання політичних парламентських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції, що відбулася після підписання лідерами восьми парламентських політичних партій заяви про формування опозиційного об’єднання.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що очолювана ним політична сила підтримує і вітає формування такого опозиційного об’єднання і ввійде до його координаційної ради.

Водночас, політик зауважив, що підписав заяву з окремою думкою стосовно організаційних засад формування опозиційного уряду.

«Тому що наша позиція полягає в тому, що Україні не потрібно декілька опозиційних урядів, а має бути лише один. Тому з цим не потрібно поспішати. Треба створити спочатку міжфракційне опозиційне об’єднання, а на базі нього створювати опозиційний уряд», - пояснив позицію своєї політичної сили М.КАТЕРИНЧУК і закликав політиків - Арсенія ЯЦЕНЮКА і В’ячеслава КИРИЛЕНКА - приєднатися до новоствореного опозиційного парламентського об’єднання.