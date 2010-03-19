Азаров представив нового губернатора Донеччини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив у Донецьку нового голову Донецької обласної державної адміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА, який до цього призначення обіймав посаду голови обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ зачитав перед активом області Указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення колишнього губернатора Донецької області Володимира ЛОГВИНЕНКА «зв`язку із закінченням терміну повноважень Президента України». Потім він зачитав Указ глави держави про призначення на цю посаду А.БЛИЗНЮКА.

М.АЗАРОВ також повідомив, що Президент України нагородив В.ЛОГВИНЕНКА за плідну роботу і великий внесок у розвиток регіону орденом «За заслуги» І ступеня.

Присутній на цих урочистих зборах Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН подякував В.ЛОГВИНЕНКУ за спільну роботу і поблагословив від імені церкви нового губернатора А.БЛИЗНЮКА, вручивши йому Ікону Божої матері, «щоб вона допомагала у роботі».

У відповідь В.ЛОГВИНЕНКО подякував В.ЯНУКОВИЧУ за «несподівану для себе» нагороду, а А.БЛИЗНЮК запевнив М.АЗАРОВА в тому, що «докладе усіх зусиль, щоб виправдати довіру». «Я зроблю все, щоб довести справедливість девізу, який накреслений на гербі Донецької області – «Можливість доведена справою», - заявив новий губернатор.