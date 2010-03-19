Політолог: якби Табачника не було в ПР, його треба було б придумати

Голова правління Центру прикладних технологій «Пента» Володимир ФЕСЕНКО переконаний, що відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Змінювати нікого не будуть, оскільки це для донецьких означає «здавати своїх», - зазначив експерт. На думку В.ФЕСЕНКА, менталітет вихідців з Донецької області полягає в тому, що різка зміна рішень - «це демонстрація слабкості, тому нікого здавати не будуть».

Він вважає, що тут представники Партії регіонів керуватимуться «донецьким принципом – ми робимо те, що вважаємо за правильне робити і будемо далі це робити».

У свою чергу політолог Олексій ГАРАНЬ зазначив, що на сьогодні, по суті, «постать ТАБАЧНИКА є громовідводом». На його думку, якби Д.ТАБАЧНИКА не було в Партії регіонів, «то його треба було б придумати».

Він також вважає, що «Партія регіонів не піде на те, щоб його (Д.ТАБАЧНИКА – УНІАН) здати».