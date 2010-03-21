Затулін: настрої офіцерів ЧФ РФ - тривожні

Депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН вважає нелогічним скорочувати ЧФ РФ у той момент, коли з`явилися перспективи продовжити його базування в Україні після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив журналістам у Севастополі. За словами російського політика, скорочення ЧФ РФ «взагалі, протиприродно, в той момент, коли намічаються перспективи якраз вирішення основної проблеми - перебування флоту - перспективи з огляду взаємодії між Росією та Україною, неконфліктної в місті Севастополі, й взагалі неконфліктної в міждержавних відносинах». Як вважає він, скорочення відбувається «у нас парадоксальним чином, за інерцією, у зв`язку з внутрішніми заходами в РФ». Це, як сказав він, «явне недопрацювання нашого Міністерства оборони, й нього звернули увагу на Найвищому рівні».

Як додав К.Затулін, «настрої офіцерів Чорноморського флоту Росії - тривожні». За його словами, «запанував смуток у підрозділах флоту, вважають себе несправедливо скривдженими, скороченими й так далі. Це впливає, природно, на настрої севастопольців у цілому, на ставлення до властей Росії та так далі».

За твердженням депутата, він «має намір на це звернути увагу, тому що це неправильно». Як сказав К.ЗАТУЛІН, «мій візит, якщо хочете, саме цим і викликаний: як би допомогти подолати такий синдром, не дати йому розвинутися».

Крім того, як вважає російський політик, «є такі флотські колективи, які виконують дуже важливу функцію. Треба просто розуміти особливе становище ЧФ РФ у системі флоту РФ. Тому, в жодному випадку не можна їх скорочувати, потрібно їх підтримувати». К.ЗАТУЛІН сподівається, «що ця логіка буде сприйнята».

Як додав депутат Держдуми, він провів зустріч із командування ЧФ РФ, керівниками деяких його підрозділів.