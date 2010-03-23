Табачник: я ж не стверджую, що галичани погані

Міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що ніколи не стверджував, про те «що галичани - не українці».

Про це він заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня” (№64, 23 березня ц.р.).

«По-перше, я ніде і ніколи не стверджував, що галичани - не українці. Я писав про те, що в Україні живе два етноси: галичани і жителі Великої України. Ці національні групи, писав я, не мають нічого спільного в ментальному і конфесійному сенсі», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, «свідомі» галичани всі, як один, поділяють цю оцінку, пропонуючи силоміць зробити з жителів південного Сходу («східняків», за їхньою термінологією) «справжніх українців».

«Я ж не стверджую, що галичани погані чи їх треба переробляти. Я говорю, що єдина українська політична нація може відбутися лише в тому випадку, якщо галичани ставитимуться до історії, культури, релігії й мови жителів Великої України так само толерантно, як останні ставляться до галичан», - наголосив міністр.

Він відзначив, що спроби насильницьким чином «переробити сусіда», хоч би з чийого боку вони виходили, неминуче ведуть лише до вибухового зростання протистояння і, зрештою, до розколу держави.

«Саме тому, тверезо оцінюючи небезпеку нав`язаного помаранчевими розколу, протидіючи йому, я стверджую: на посаді міністра керуватимуся винятково законами України і вже точно, на відміну від помаранчевих, не ділитиму громадян нашої країни на добрих і поганих залежно від регіону їх проживання», - відзначив Д.ТАБАЧНИК.