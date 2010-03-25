В Азарова котять бочку на ЗМІ і кажуть, що слова прем'єра перекрутили

Прес-служба Кабінету міністрів України заявляє, що засоби масової інформації поширюють неправдиву інформацію про те, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ "нібито вважає реформи не жіночою справою".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, "це абсолютно не відповідає дійсності і є перекручуванням позиції прем’єр-міністра".

Прес-служба також наводить дослівне висловлювання М.АЗАРОВА з цього приводу. "Зараз міністрам доводиться працювати по 15 годин на добу, і тому я жодній жінці, а тим більше якщо у неї діти, не побажав би таких навантажень", - цитує прес-служба слова М.АЗАРОВА.

Прес-служба підкреслює, що, на переконання прем’єра, жінки в Україні роблять надзвичайно великий і важливий внесок практично у всі сфери життєдіяльності, і державне управління не є винятком. Доступ жінок до державної служби не обмежений ні юридично, ні фактично. Більше того, права жінки і матері додатково захищені нашим законодавством.

"На думку прем’єр-міністра України, жодна реформа, яка не визнана і не підтримана рівною мірою і жінками, і чоловіками, не має перспективи. А мета реформ в Україні – нова, відповідна європейським стандартам якість життя для всього суспільства. Тому, поза сумнівом, жінки будуть достойно представлені в процесах глибокого системного реформування країни", – наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ 19 березня в Дніпропетровську заявив, що "не жіноча це справа - проводити реформи в Україні". "Одні кажуть, що наш уряд великий, другі, що в уряді немає жінок, ні на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Лише нудні обличчя. За всієї моєї пошани до жінок – не жіноча справа проводити реформи", - підкреслив прем`єр-міністр України.