Могильов велів міліції завжди тримати напоготові якусь «кістку» для ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ доручив працівникам міліції удосконалити взаємодію із засобами масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив радник міністра внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ.

За його словами, що сьогодні міністр видав відповідний наказ.

Згідно з цим документом, керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Криму, областях, містах Києві та Севастополі доручено у разі скоєння протиправних дій стосовно представників ЗМІ забезпечити негайне прибуття до місць таких подій керівників головних управлінь МВС, міських або районних органів міліції та відповідних підрозділів у зв’язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотримання прав журналістів.

Також вищезазначені співробітники органів внутрішніх справ мають доповісти про такі події міністру.

Крім того, з метою попередження фактів ігнорування права журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними свого професійного обов’язку в місцях проведення масових заходів і надзвичайних подій, надання фахових коментарів та роз’яснень представникам ЗМІ начальники управлінь міліції в обов’язковому порядку повинні визначати уповноважену особу з числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій;

З метою розширення тематики матеріалів у ЗМІ про діяльність міліції, створення умов для безпосереднього ознайомлення представників ЗМІ зі специфікою роботи органів внутрішніх справ, начальники управлінь МВС мають залучати журналістів до участі у рейдах, операціях, виїздах на місця подій спільно з оперативно-слідчими групами, спецпідрозділами тощо.

Для спрощення доступу журналістів до відкритої інформації про діяльність міліції, попередження можливості маніпулювання показниками в діяльності міліції працівники центрального апарату МВС, обласних управлінь повинні постійно підтримувати в актуалізовані стані тематичні рубрики зі статистичними даними та іншими відкритими інформаційними масивами на офіційних веб-сайтах МВС, ГУ МВС, УМВС.