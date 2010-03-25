Міллер розказав Азарову, від чого залежатиме ціна на газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР обговорили хід виконання контрактів на постачання і транзит російського газу, а також перспективи розвитку співпраці в газовій сфері.

Як повідомили УНІАН в управлінні «Газпрому», про це вони говорили сьогодні під час зустрічі, яка пройшла в Москві в центральному офісі «Газпрому».

Зокрема, йшлося про необхідність заповнення українських ПСГ газом в обсягу, достатньому для забезпечення в осінньо-зимовий період 2010-2011 років надійного транзиту російського газу до Європи і газозабезпечення українських споживачів.

«О.МІЛЛЕР і М.АЗАРОВ відзначили важливість розвитку співпраці сторін у конструктивному ключі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ перебуває в Москві з одноденним робочим візитом. Його супроводжують міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і генеральний директор Національного космічного агентства Юрій АЛЕКСЄЄВ.

Під час візиту планується обговорити широке коло питань двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері, зокрема в енергетиці, включаючи газову проблематику.

Очікується, що В.ПУТІН і М.АЗАРОВ погодять терміни проведення і порядок денний шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської Міждержавної комісії.