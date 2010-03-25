Путін: ціни на газ сьогодні одні, завтра інші, а труба вона і є труба

Росія і Україна безпосередньо не пов`язують питання ціни на газ і створення газотранспортного консорціуму, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на спільній прес-конференції з Миколою Азаровим.

Ряд ЗМІ повідомили, що новий уряд України хоче знизити ціни на російський газ, передавши в управління "Газпромові" українську газотранспортну систему.

"Що стосується газового консорціуму, то я не встиг ще в літак сісти, вже українські ЗМІ помістили, що Азаров поїхав здавати трубу в обмін на низьку вартість або зниження вартості газу. Володимир Володимирович свідок - я пропозиції здавати трубу не робив", - наводить слова Азарова РІА "Новости".

Путін підтвердив: "Ні, не робив".

"Микола Янович справді нічого подібного сьогодні не ставив як альтернативу: ви нам трубу, а ми вам ціни на газ", - сказав прем`єр-міністр Росії.

"Ціни на газ сьогодні одні, завтра інші, а труба вона і є труба", - зазначив Путін.

"Щоправда, вона сама по собі, без газу - це просто шматок заліза, який навіть продати важко, тому що для того, щоб продати, його спочатку викопати доведеться із землі, на це теж потрібно гроші витратити", - сказав прем`єр.

Путін повідомив, що Росія і Україна говоритимуть про весь комплекс відносин між двома країнами.

"Ми виходитимемо з членства України у СОТ. Ми чудово розуміємо все, що з цим пов`язано", - сказав голова російського уряду.

Зі свого боку, Азаров повідомив, що інші пропозиції на зустрічі звучали.

"Ми про них говоримо відкрито абсолютно і будемо публічні. Ніяких закулісних домовленостей у нас не було такого плану, що ми їх українському суспільству не могли б пред`явити", - сказав прем`єр-міністр України.