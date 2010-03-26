У нового голови митниці не сходиться кількість панчіх і жіночих ніг

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК запевняє, що за умови мінімізації контрабанди надходження митних платежів до державного бюджету цього року можна збільшити на 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні розширеної колегії Генеральної прокуратури України.

Також І.КАЛЄТНІК запевнив, що митна служба планує змінити підхід до виявлення контрабандних товарів. За його словами, робота груп з перевірки має бути побудована не на раптових виїздах у пункти митного пропуску, а матиме системний характер.

Як зазначив голова Держмитслужби, серед найбільш розповсюджених схем ввезення контрабандних товарів є заниження їхньої вартості, вказування в митній декларації назви товару не під своїм найменуванням. Для прикладу І.КАЛЄТНІК навів факт, що лише минулого року на територію України згідно з деклараціями була ввезена така кількість жіночих панчіх, що для того, щоб їх переносити, кількість українських жінок має бути більшою щонайменше у тисячу разів.

Водночас, І.КАЛЄТНІК зазначив, що в разі ненадання вантажів для огляду митна служба разом з іншими контролюючими органами будуть розкривати контейнери і дивитися, що в них насправді ввозиться.