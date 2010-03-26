Азаров розповів про «важливий підсумок» своєї зустрічі з Путіним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає важливим результатом вчорашньої зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ початок переговорів про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Важливий підсумок зустрічі - це те, що Росія дала згоду на початок переговорів з цієї тематики», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим він зазначив, що переговори лише почалися, і тому більш детальну інформацію про плани їх проведення обнародувати поки зарано. «Було б дуже наївним думати, що одна зустріч вирішила весь комплекс питань після 5 років такої абсолютно абсурдної політики відносно РФ", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 25 березня в Новоогарьово (Московська обл.) відбулася зустріч прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА і прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА.