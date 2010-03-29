Литвин - про газові контракти з РФ: хто різницю клав і кладе в кишеню?

Фракція БЮТ наполягає на заслуховуванні в п’ятницю інформації уряду щодо українсько-російських газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив: «ми б хотіли більшої прозорості і більшої публічності в цьому питанні з трибуни ВР».

«Наполягаємо заслухати інформацію урядових структур про переговори в Москві, яким чином будуть вирішуватися подальші газові питання з Росією, зокрема за рахунок чого може бути знижена ціна на газ – чи це газотранспортна система, чи це можливо якісь інші політичні чи економічні поступки», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що важливо знати наскільки домовленості відповідають законодавству України.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що доцільно було б заслухати міністра палива та енергетики України, зокрема в питанні, чому «газ для України дорожчий, ніж для деяких європейських країн, і хто різницю клав і кладе в кишеню».

Він додав, що «різні чутки ходять, живуть за принципом “мы не сеем, не пашем, не строим, а гордимся общественным строем».