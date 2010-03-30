Ще два бютівці і один нардеп з НУ-НС приєдналися до коаліції

Народні депутати від БЮТ Валентин ЗУБОВ і Олег МАЛІЧ та народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Сергій ВАСИЛЕНКО увійшли до складу коаліції «Стабільність та реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Таким чином коаліція тепер налічує 238 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу тоді увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, по 6 депутатів від БЮТ та НУ-НС і 4 позафракційних - загалом - 235 осіб.