Від СБУ вимагають зайнятися Семиноженком

Член політради партії „За Україну!” Іван СТОЙКО направив до СБУ, Генеральної прокуратури та Кабінету міністрів депутатські запити щодо антиконституційних та антидержавних закликів віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА з приводу створення союзу з Росією та Білоруссю, повідомили УНІАН у партії “За Україну!”.

У своїх запитах І.СТОЙКО звертає увагу на те, що „ці заяви містить в собі антиконституційні заклики, які призведуть до порушення суверенності, територіальної цілісності та демократичного ладу в державі. Це курс на розкол України, на знищення незалежності нашої держави, її європейського вибору”.

Член депутатської групи „За Україну!” вимагає від СБУ вжити заходів стосовно дій В.СЕМИНОЖЕНКА, спрямованих на повалення існуючого конституційного ладу держави, та не допустити подібних закликів у майбутньому. Від Генеральної прокуратури І.СТОЙКО вимагає вжити заходів прокурорського реагування стосовно антиконституційних та антидержавних заяв віце-прем’єра.

Також І.СТОЙКО направив окремий депутатський запит до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з вимогою відсторонити В.СЕМИНОЖЕНКА від виконання обов’язків віце-прем’єр-міністра на час проведення Генпрокуратурою та СБУ розслідувань стосовно його антиконституційних закликів.