Бютівці вже погрожують заблокувати парламент

Фракція БЮТ не виключає, що під час вечірнього пленарного засідання заблокує роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, о 15.00 відбудеться засідання фракції БЮТ, на якому буде вирішене питання щодо подальших дій фракцій у зв’язку з намаганням Партії регіонів вирішити кадрові питання у парламентських комітетах виключно на свою користь.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що, на жаль, фракція Партії регіонів не чує представників опозиції і не прислухається до їхньої вимоги перерозподілити комітети.

“Крім того, нас не чує і починає вже залякувати навіть спікер. Наприклад, він сказав таку фразу: “Подивимося, як ви будете діяти і що ви будете говорити, коли в Комітет з регламенту надійдуть подання від Генеральної прокуратури”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, таким чином, уже розпочалися залякування і погрози.

“Тому ми збираємо фракцію на 15-ту годину і будемо приймати рішення, як нам діяти далі. Я не виключаю, що наша фракція буде діяти таким чином (блокувати – УНІАН), аби вирішити цю проблему”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.