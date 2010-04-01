У ПР натякнули БЮТу: у році є 2 дні, коли блокувати ВР непристойно

Фракція Партії регіонів не піде на перерозподіл комітетів Верховної Ради на вимогу опозиції, оскільки це є недоцільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція Партії регіонів на місця своїх колег, що пішли працювати до органів виконавчої влади, намагається призначити членів своєї ж фракції. «А під цю марку члени опозиції хочуть переформатувати всі комітети. Ми на це піти не можемо», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, зараз можна вести дискусію лише з приводу обміну якимись комітетами, але представники опозиції на цю дискусію не йдуть.

О.ЄФРЕМОВ також висловив подив з приводу заяв членів опозиції щодо начебто погроз на їхню адресу з боку голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА. «Володимир Михайлович (ЛИТВИН) поводиться доволі коректно у переговорах, і якогось елементу залякування я просто не бачу», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ висловив сподівання, що члени фракції БЮТ не блокуватимуть роботу парламенту. «Якщо вони у Чистий четвер та Страсну п’ятницю блокуватимуть Верховну Раду, то це їхінй шлях роботи. І виходить, що нічого більш конструктивного вони запропонувати не можуть», - сказав лідер фракції Партії регіонів.