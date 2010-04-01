У Ющенка нагадали Уманському, як Тимошенко «брехала МВФ»

Колишній представник урядової команди Юлії ТИМОШЕНКО – колишній в. о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ - намагається заднім числом відбілити її провальну стратегію співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Так речник Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА прокоментувала останні заяви І.УМАНСЬКОГО про те, що екс-президент відмовлявся обговорювати з главою МВФ умови продовження програми stand by.

Як наголосила І.ВАННИКОВА, ця провальна стратегія “полягала у безоглядному залученні іноземних коштів, які «проїдалися» урядом – фактично, пускалися на потреби виборчої кампанії Ю.ТИМОШЕНКО – замість того, щоб використати їх для проведення структурних реформ, вкрай необхідних Україні”.

«Говорячи про листи, які отримував директор-розпорядник МВФ (Домінік СТРОСС-КАНН – УНІАН), і перекручуючи їх зміст, колишній міністр мав би бути свідомим: подібна апеляція до керівництва міжнародної фінансової установи сама шкодить іміджу України. Адже про українських політиків, які допускають втягування міжнародних фінансових інституцій у внутрішню політику, та ще й з маніпулятивною метою, складається відповідне негативне враження. І це враження цілком може переноситись на країну», - вважає І.ВАННИКОВА.

До того ж, відзначає вона, екс-урядовець чомусь «забуває», що в черговому транші Україні було відмовлено саме через політику уряду Ю.ТИМОШЕНКО, який ігнорував план дій, передбачений у Меморандумі з Фондом. Її уряд не виконав п’ять з шести пунктів, домовлених із МВФ.

«Дійшло до того, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО, аби отримати третій транш, просто збрехав МВФ про виконання низки ключових положень цього Меморандуму. З четвертим траншем таке вже не пройшло – тому співпраця з МВФ була припинена. Такими авантюрами Ю.ТИМОШЕНКО підривала авторитет України в світі як надійного партнера», - заявила І.ВАННИКОВА.

«Але питання ще й у іншому: у 2009 році уряд Ю.ТИМОШЕНКО примудрився розтратити не тільки кошти державного бюджету України, але і всі запозичення, зроблені і в Україні, і за кордоном. Як наслідок, уряд Ю.ТИМОШЕНКО наробив стільки боргів, що їх повернення і виплата відсотків по них вимагають більше коштів, ніж на фінансування освіти, медицини та оборони разом узятих», - наголосила речник В.ЮЩЕНКА.

«Вже цього року Україна має виплатити кредиторам близько 20 млрд. дол. Це – 435 дол. на кожного громадянина, майже половина всіх прогнозованих доходів держави. Тому перекручування фактів і відверта неправда, яку використовують представники команди Ю.ТИМОШЕНКО, не допоможуть змінити негативної оцінки, яку вона вже отримала і в Україні, і за кордоном», - вважає І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, колишній виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю газеті "Дело" від 1 квітня 2010 року розповів: "Я добре пам`ятаю, як сидів навпроти СТРОСС-КАНА, а він показував мені пачку листів від Президента (В.ЮЩЕНКА), в яких йшлося про те, що програма співпраці з МВФ, - це зло для України, і продовження співпраці навіть не треба обговорювати. І що він, ЮЩЕНКО, робитиме все можливе, щоб ця програма померла у такому вигляді і за такого уряду". І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що такі заяви направляв Президент, який підписав закон про підвищення соціальних стандартів, який викликав різку критику з боку МВФ. "Більше того, перед тим, як ЮЩЕНКО візував цей закон, йому протягом трьох днів телефонував СТРОСС-КАН з проханням не робити цього, але ЮЩЕНКО відмовився з ним спілкуватися, чим, природно, образив главу МВФ. СТРОСС-КАН, наскільки мені відомо, сприйняв це як особисту образу", - зазначив він.