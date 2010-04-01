Тимошенко розповіла Солані, як вона налаштована

Колишній Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Хав’єр СОЛАНА висловлює задоволення, що опозиція на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО налаштована на конструктивну роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.СОЛАНА сказав під час зустрічі з лідером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я радий почути від Вас, що Ви налаштовані позитивно, конструктивно і далі готові працювати», - сказав він.

Х.СОЛАНА висловив сподівання на подальшу співпрацю. «Наші відносини, що утворилися давно, триватимуть і ми будемо працювати далі», - сказав він.

Х.СОЛАНА також висловив задоволення зустріччю з Ю.ТИМОШЕНКО. «Для мене велика радість знову перебувати в Києві і знову зустрічатися з Вами», - сказав він, додавши, що у Європі Ю.ТИМОШЕНКО має не лише багато друзів України, а й багато особистих друзів. «Я бачу, як Ви мудро поставилися до тих обставин, що склалися у Вас тепер, і Ви, безперечно, залишаєтеся патріотом, незалежно від тої позиції, де Ви опинилися», - додав Х.СОЛАНА.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала за максимальні зусилля, яких Х.СОЛАНА докладає, аби Україна ставала демократичною і європейською державою. Вона також подякувала Х.СОЛАНІ за те, що він завжди підтримував незалежність України. «Це завжди було дуже дружньо і щиро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що коли вона працювала прем’єр-міністром, то завжди відчувала таке ставлення.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що після виборів ті цінності, які намагалися затвердити в останні роки в Україні, будуть зміцнюватися, у тому числі демократія та правосуддя.

Вона також відзначила, що її політична сила формуватиме усі інститути опозиції. «Я думаю, що в опозиції ми будемо працювати достойно. Я свято вірю в те, що наша опозиція захистить Україну від зазіхань на незалежність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.