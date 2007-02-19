Ющенко порадився щодо Конституції з Плющем, Кравчуком, Хмарою, Шухевичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає можливості всенародного референдуму щодо змін до Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Героями України.

Зокрема, говорячи про політичну стабільність, глава держави наголосив: «Мені прикро, що український уряд і парламент недооцінюють її роль». За його словами, нагальні нині дискусії довкола таких прагматичних питань, як реформа медицини, ЖКГ, розвиток освіти і науки чи економічне зростання, підміняються дискусіями довкола владних повноважень і політичних протистоянь. На переконання Президента, причина такої нестабільності - непродумані зміни до Конституції, прийняті без належного обговорення.

Президент підтвердив свою позицію, що оптимальний вихід з цієї ситуації – формування єдиної конституційної комісії, яка виробить узгоджені пропозиції змін до Основного Закону. «На мій погляд, найкраща логіка така: сформувати конституційну комісію із залученням політичних сил, органів влади, громадських ініціатив», сказав він. Ця комісія працюватиме над розробкою відповідних пропозицій, які глава держави внесе до Верховної Ради. Там, згідно із законодавством, розглядом і процедурою прийняття цих пропозицій займеться відповідна парламентська комісія. «Хочу наголосити, що в парламенті України за будь-яких обставин конституційна комісія буде створюватися», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі колишній Президент України Леонід КРАВЧУК зазначив, що зміни до Конституції України у 2004 році не пройшли через етап дискусій і компромісу навіть на рівні політичних еліт, не кажучи про суспільство. Тому конституційний процес 2007 року має бути максимально публічним і, водночас, консолідованим.

У свою чергу народний депутат Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ наголосив, що майбутні зміни до Конституції мають пройти етап всенародного обговорення.

Іван ПЛЮЩ закликав присутніх визнати за Президентом ініціативу скликання конституційної комісії і доручити саме главі держави вносити законопроекти щодо змін до Конституції, які будуть напрацьовані комісією.

Окрім політичних питань, на зустрічі також йшлося про розвиток промисловості, посилення державної уваги до питань освіти, науки і технологій, підвищення рівня суспільної комунікації, необхідність запровадження повноцінного земельного ринку, розвиток сільського господарства. Йшлося також про діяльність Інституту національної пам’яті, перспективи створення єдиної помісної православної церкви, мовну політику, перспективи законодавчого визнання статусу учасників визвольної боротьби, поліпшення умов праці в художніх і мистецьких колективах, запобігання відтоку професіоналів за кордон, збереження національних пам’яток.

За результатами зустрічі глава держави планує видати низку доручень.

Також було домовлено створити робочу групу з Героїв України, яка працюватиме над втіленням в життя висловлених пропозицій. До неї увійдуть художній керівник Національного заслуженого академічного хору ім. Г. Верьовки Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ, народний депутат, генеральний директор шахти ім. О. Засядька Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, колишній Президент України Леонід КРАВЧУК, громадський діяч Іван ПЛЮЩ, письменник Дмитро ПАВЛИЧКО, голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, директор Інституту аграрної економіки Петро САБЛУК.

Окрім цих Героїв України, в зустрічі також взяли участь генеральний директор Науково-виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» Юрій БОНДІН, художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського Мирослав ВАНТУХ, головний хормейстер Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка Лев ВЕНЕДИКТОВ, директор Львівської галереї мистецтв Борис ВОЗНИЦЬКИЙ, головний режисер Національної опери Дмитро ГНАТЮК, народний депутат, президент АТ «Норд» та Групи НОРД Валентин ЛАНДИК, народний депутат, голова Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левко ЛУК’ЯНЕНКО, голова правління Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання ім. М. Фрунзе Володимир ЛУК’ЯНЕНКО, народна артистка Ніна МАТВІЄНКО, народна артистка Євгенія МІРОШНИЧЕНКО, голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Євген ПРОНЮК, генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Михайло СІКОРСЬКИЙ, правозахисник Степан ХМАРА, голова громадської організації «Галицький вибір» Юрій ШУХЕВИЧ, ректор Кримського державного індустріально-педагогічного інституту Февзі ЯКУБОВ.

Зустріч проведена за взаємною ініціативою Героїв України та Президента В.ЮЩЕНКА.