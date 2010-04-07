У Азарова переконують, що ЧФ РФ не несе загрози для України

Чорноморський флот Росії не несе загрози для України, заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Я думаю, що все залежить від того, як ми вибудовуємо відносини. База (Чорноморського флоту РФ - УНІАН) сама по собі не може бути загрозою як такою. Вона (база) існувала історично», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, Чорноморський флот базується в Севастополі століттями і має трагічну долю, оскільки в історії було кілька випадків, коли моряки Чорноморського флоту були змушені самі топити свої кораблі. Тому «відчуття людей у морській формі, що це місце для них святе», - додав він.

У той же час, за словами К.ГРИЩЕНКА, складно сказати, яку роль відіграватиме флот на Чорному морі в XXI столітті. «Не упевнений, що це реальна військова сила, котра може вирішувати не тільки глобальні, а й регіональні питання. Питання ці - до військового і політичного керівництва Росії. Ми думаємо, що через закритість Чорного моря цей басейн потребує сил берегової охорони», - сказав він.

Міністр зазначив, що потенційні погрози відомі, і для їх вирішення не потрібні лінкори і крейсери.

«Ми зараз думаємо про те, що цю тему слід зняти як подразник з порядку денного, надійно, впевнено. Адже немає підстав вважати, що максимум 20 тисяч чоловік усього флоту можуть створювати загрозу такій країні, як Україна», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.