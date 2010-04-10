Тим, хто говорить про тиск на КС, Лавринович нагадав події 2008-го

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє про необхідність виконання рішення Конституційного Суду стосовно формування парламентської коаліції.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив напередодні в ефірі телеканалу "Україна".

"Це рішення Конституційного Суду, яке треба поважати і виконувати всім в Україні, незважаючи на те, як до нього ставишся", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Конституційний Суд ухвалює рішення з урахуванням усіх обставин, які є в країні, і тих мотивів, які є у кожного судді Конституційного Суду.

"Ті, хто зараз говорить про тиск, під яким приймалося це рішення, трошки забули, як приймалося рішення 2008 року", - зазначив міністр.

Він переконаний, що Конституційний Суд ухвалив "логічне та зрозуміле" рішення.

"У 2008 році вирішувалося питання, чи може далі існувати коаліція, в якій 212 депутатів, і тоді було констатовано, що у нас має бути закон, який пояснює, яким чином припиняється діяльність коаліції. Відмінність тієї правової ситуації від сьогоднішньої в тому, що в Україні є закон, який пояснює як утворюється коаліція і як вона має припиняти своє існування. Це для того, щоб не підміняти правові поняття політичними гаслами", - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому, додав міністр, у 2008 році завданням результату розгляду конституційного подання щодо кількісного складу коаліції було продовження повноважень уряду, який не спирався на коаліційну більшість в парламенті.

"Тоді питання було в тому, щоб залишити ще на півтора роки уряд, тому що питання стоїть так: немає коаліції – немає уряду. А тоді коаліція пропала, а уряд ще півтора року, не маючи опори в парламенті, знущався над державою", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 8 квітня оприлюднив рішення щодо легітимності чинної коаліції, яким підтвердив право окремих народних депутатів, зокрема тих, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, входити до складу коаліції.