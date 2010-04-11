Обама з нетерпінням чекає зустрічі з Януковичем

Президент США Барак ОБАМА проведе найближчим понеділком "на полях" міжнародного саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це заявила сьогодні прес-служба Білого дому, повідомляє ІТАР-ТАСС. Характеризуючи двосторонні відносини з Україною як "міцні", вона нагадує, що над реалізацією "спільного порядку денного" Вашингтон і Київ працюють в рамках "комісії зі стратегічного партнерства".

Глава адміністрації США "з нетерпінням чекає першої особистої зустрічі з нещодавно обраним Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, щоб провести консультації з широкого спектру питань, які викликають обопільне занепокоєння, включаючи ядерне нерозповсюдження, подолання наслідків глобальної економічної кризи, енергетичну безпеку і військову співпрацю", відзначає прес-служба Білого дому.

Минулого вівторка прес-секретар Білого дому Роберт ГІББС повідомив, що станом на той день у Б.ОБАМИ в рамках саміту планувалися двосторонні зустрічі з президентами Вірменії, Казахстану і ПАР Сержем САРГСЯНОМ, Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і Джейкобом ЗУМОЮ відповідно, канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністрами Індії, Малайзії і Пакистану Манмоханом СІНГХОМ, Наджибом РАЗАКОМ і Юсуфом ГІЛАНІ, королем Йорданії АБДАЛЛОЮ II, а також головою КНР Ху ЦЗІНЬТАО.

Передбачається, що в цілому в саміті, який відбудеться 12-13 квітня, візьмуть участь 47 держав. Крім того, на нараді будуть представлені ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і ЄС.