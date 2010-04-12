В Україні посилюють контроль за безпекою польотів

У зв`язку з катастрофою літака Ту-154 з Президентом Республіки Польща на борту, яка сталася 10 квітня 2010 року, міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив Державній авіаційній адміністрації України надіслати телеграму всім керівникам авіакомпаній, аеропортів і суб`єктам авіаційної діяльності, генеральному директору «Украероруху», генеральному директору Державного авіаційного підприємства «Україна» з вказівкою підсилити заходи із забезпечення безпеки польотів повітряних суден.

Зокрема, йдеться про необхідність вжити додаткових заходів контролю в частині, що стосується ухвалення рішення про виліт і посадку повітряних суден цивільної авіації України.

Також будуть здійснені додаткові позачергові перевірки технічного стану повітряних суден Конструкторського бюро Туполєва і всього парку повітряних суден української реєстрації.

Крім того, суб`єктам авіаційної діяльності доручено підсилити контроль за радіотехнічними засобами аеронавігації і метеоспостереження на аеродромах, а також за взаємодією органів обслуговування повітряного руху з метеослужбами.

Також додаткові заходи контролю будуть застосовані до організації виконання і забезпечення повітряних перевезень вищих посадовців (літерні рейси).

Контроль за виконанням вказаних розпоряджень покладений на Державіаадміністрацію України.