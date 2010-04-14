Мер Тернополя платитиме 5 гривень за мішок сміття з власної кишені

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ пообіцяв заплатити по 5 грн. за кожен 40-літровий мішок зібраного сміття безробітним, які прийдуть на міську толоку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву мера оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

Гроші Р.ЗАСТАВНИЙ планує платити із власної кишені, додавши, що йому в цьому задумі матеріально допомагатимуть однодумці.

Фінансово простимулювати безробітних Р.ЗАСТАВНИЙ закликав також громадські організації і політичні партії.

«Усі, хто витрачає кошти своїх спонсорів на друк замовних матеріалів у газетах, платить за біл-борди чи уявним активістам на мітингах, створює інші дорогі шоу – просто хай аналогічно заплатять добровольцям. І тоді замість замовити ще один біл-борд вони зможуть оплатити 200 мішків сміття», – підрахував мер.

Загальноміська толока з нагоди Дня довкілля відбудеться у Тернополі 17 квітня. Усіх бажаючих взяти у ній участь комунальники забезпечать необхідним інвентарем.