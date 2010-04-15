Турчинов знає, на що Росія згодна виміняти дешевий газ

Росія може знизити ціну на газ тільки в обмін на обмеження суверенітету України.

Про це заявив колишній перший віце-прем`єр Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.

"Україна повинна купувати газ за ринковими цінами і знаходити компенсатори...або платити політичними поступками, поступками в питаннях власної незалежності за зменшення ціни", - зазначив він.

"Я переконувався багато разів під час переговорів з російською стороною, що там дуже прагматичні люди і вони не є меценати нашої країни", - наголосив Турчинов.

"Щоб зменшити вартість газу і продавати його Україні нижче, ніж вони продають його до Європи, нижче, ніж ринкові ціни, вони будуть вимагати дуже серйозні поступки", - переконаний він.

За словами колишнього урядовця, "це буде стосуватися Чорноморського флоту або якихось інших стратегічних інтересів Росії на території України".

"У будь-якому варіанті - це буде обмеження нашого суверенітету, нашої незалежності", - підкреслив Турчинов.

Українська правда