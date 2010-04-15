Лукашенко розказав, як Америка приставляє йому ніж до горла

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що не одержав запрошення на саміт з ядерної безпеки до Вашингтона через відмову вивозити високозбагачений уран на вимогу США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні журналістам під час своєї робочої поїздки регіонами.

"Мені вже кілька років поспіль говорять: вивозьте цей уран. Хочте - до Америки, ми вам заплатимо, хочете - до Росії. Я говорю: "По-перше, чому ви нам диктуєте, якщо це наш товар, ми його утримуємо під контролем МАГАТЕ. Ми не збираємося робити "брудні" бомби чи комусь продавати. Ми використовуємо цей уран в дослідницьких цілях. Мене зараз приперли до стінки, ніж до горла - віддай. Я говорю, що вже віддали свого часу ядерну зброю, а що ми від цього маємо? І потім говорять: раз ти проти того, щоб віддати комусь цей уран - ми тебе не запросимо на саміт. Я говорю: "Спасибі, я й не збирався їхати". Навіть якщо б Білорусь запросили, я туди не збирався їхати. Чому, коли Ізраїлю було невигідно, що поставлять якісь питання щодо ядерної зброї, вони помахали рукою: "До побачення, не потрібний нам ваш саміт". Приблизно так і я відповів", – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Білоруський лідер зазначив, що не дозволить диктувати умови Білорусі жодній країні. "Нахиляти Білорусь нікому не дозволено. Ми розмовлятимемо тільки солідно, по-партнерськи, як би на нас не тиснула Америка і з іншого боку Росія. А тут тиск йде з двох боків, і ми це відчуваємо. Давайте сідати за стіл переговорів і вирішувати, що робити з цією великою кількістю збагаченого урану", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому він також зазначив, що розділяє стурбованість держав у зв`язку з розповсюдженням ядерних матеріалів. "Білорусь у змозі зберегти цей ядерний матеріал, як вона зберігала його всі роки з моменту одержання незалежності. Ми на кордоні кілька разів затримували радіоактивні речовини, допомагаючи всьому світу боротися проти цього, – нам ніхто спасибі не сказав", - сказав глава білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь завжди була дуже надійним і відповідальним партнером для будь-якої країни і співтовариства у всьому, що стосується ядерної безпеки, і завжди виконувала всі зобов`язання. "Треба більше боятися, що в провідних країнах, і в Росії, і у Франції, і в Америці були випадки, коли зникали ядерні матеріали і досі їх не можуть знайти. У нас цього не було і не буде, тому що ми серйозні і відповідальні люди. Ми хабара за це не беремо і нікому не збираємося негласно продавати, навіть за великі гроші, цей матеріал", - заявив він.

Президент Білорусі також вважає, що партнери Білорусі з СНД могли б заявити про свою підтримку позиції Білорусі. "Якби Росія, Казахстан та інші держави СНД, які там присутні, були дійсно надійними друзями Білорусі, вони б жорстко поставили питання: Білорусь - вона наша, і вона має бути на саміті, і нікуди б американці тут не поділися", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.